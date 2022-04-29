Аграрии Ставрополья нарастили посевы сахарной свеклы

29 апр. 6:45

Площади посевов сахарной свеклы в Ставропольском крае в этом году увеличены на тысячу гектаров и составили 30,6 тыс га, сообщил министр сельского хозяйства края Сергей Измалков.

"В Ставропольском крае завершился сев сахарной свеклы. В текущем году эта культура посеяна на площади 30,6 тысячи гектаров. Стоит отметить, что в прошлом году на эту дату было посеяно только 16,3 тысячи гектаров, или 54% от плана. В 2022 году площади посевов под сахарную свеклу на Ставрополье увеличены на 1 тысячу гектаров", - сообщил глава ведомства.

Далее он уточнил, что увеличивать площади посевов этой сельхозкультуры в регионе начали после снижения урожая из-за неблагоприятной погоды в 2020 году, передает ТАСС.