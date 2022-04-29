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Карачаево-Черкесия обновит школьные автопарки 

Карачаево-Черкесия обновит школьные автопарки 

Школы Карачаево-Черкесии в течение трех лет получат новые автобусы для перевози детей, информирует пресс-служба главы и правительства Карачаево-Черкессии. 
"58 новых автобусов получат школы Карачаево-Черкесской Республики в течение трех лет. Из них 14 поступят в регион в текущем году", - говорится в сообщении. 
Уточняется, что в настоящее время подвоз детей осуществляют 138 образовательных организаций, ежедневно до школы и обратно домой на школьных автобусах добираются более 6,4 тысячи учащихся.

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