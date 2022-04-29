Карачаево-Черкесия обновит школьные автопарки 

29 апр. 6:25

Школы Карачаево-Черкесии в течение трех лет получат новые автобусы для перевози детей, информирует пресс-служба главы и правительства Карачаево-Черкессии.

"58 новых автобусов получат школы Карачаево-Черкесской Республики в течение трех лет. Из них 14 поступят в регион в текущем году", - говорится в сообщении.

Уточняется, что в настоящее время подвоз детей осуществляют 138 образовательных организаций, ежедневно до школы и обратно домой на школьных автобусах добираются более 6,4 тысячи учащихся.