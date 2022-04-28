Конгрессмены США одобрили закон о ленд-лизе для Украины

28 апр. 23:57

Палата представителей Конгресса США большинством голосов одобрила законопроект о поставках вооружений Украине по ленд-лизу.

Он предусматривает упрощение механизма передачи оборонной техники Украине и другим странам Восточной Европы.

Одобренный обеими палатами Конгресса законопроект о "ленд-лизе" для Украины призван ускорить поставки вооружения, транспорта и продовольствия из США. Онпредоставит президенту США Джо Байдену расширенные полномочиями для заключения соглашений с правительством Украины по предоставлению во временное пользование военной техники и имущества, передает ТАСС.

Ранее законопроект уже был одобрен Сенатом Конгресса. Теперь он поступит на подпись президенту страны Джо Байдену.