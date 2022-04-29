Хаменеи призвал иранцев приготовиться к новому мировому порядку

Выступая перед студентами Иранского университета, верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи рассказал о возникновении нового многополярного мирового порядка, пишет Al Monitor.

По словам Хаменеи, эра однополярного мира подходит к концу, а ”США с каждым днем становятся всё слабее и слабее”. Причем конфликт на Украине тоже необходимо рассматривать с этой точки зрения, заявил Хаменеи. Он предупредил, что ИРИ должна быть готова защищать свои интересы с помощью мягкой и жесткой силы, а студенты должны играть в этом активную роль.

Хаменеи уверен, что многие студенты университетов на Западе, в США и Европе, против колониальной политики их стран. Он призвал иранских студентов развивать ”здоровые отношения” с активистами, которые выступают против империализма, и ”рассказывать им об Исламской Республике Иран”. По мнению Хаменеи, Ирану следует больше внимания уделять соседним странам, в том числе Афганистану, Пакистану и Ираку.

То, что США в упадке - плохая новость для судьбы ядерных переговоров. В настоящее время ирано-американский процесс по восстановлению Совместного всеобъемлющего плана действий от 2015 года, из которого Вашингтон вышел в 2018 году, оказался в тупике. Иран требует от США, чтобы они убрали Корпус стражей Исламской революции из списка зарубежных террористических организаций. Администрация Байдена хочет получить гарантии отказа от ядерных амбиций, которые Иран не собирается предоставлять, настаивая на отмене санкций, введенных в эпоху Трампа.

Несмотря на отсутствие прогресса по ядерным переговорам, по итогам которых должны быть отменены санкции в отношении иранского нефтяного и банковского секторов, иранские чиновники утверждают, что экономика страны движется вперед. Али Салехабади, глава Центрального банка, сказал вчера: ”В продаже нефти мы достигли хороших показателей и получили все деньги за поставленный энергоресурс. Даже если с СВПД ничего не получится, в нашей стране будет валюта, и никаких проблем с обменным рынком не возникнет”.

The Guardian сообщает, что Иран не получил деньги от Великобритании после того, как были освобождены Назанин Рэтклифф и Ануше Ашури, лица с двойным гражданством. Однако Салехабади говорит, что ”просьба Ирана была удовлетворена, а деньги - использованы”. Когда Иран освободил британских подданных, Великобритания согласилась разморозить иранские активы на сумму 400 млн фунтов стерлингов. Однако Лондон заявил, что Иран сможет использовать средства только на гуманитарные цели и через посредника.