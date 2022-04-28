Жителям Москвы пообещали холодное начало мая

28 апр. 22:57

Начало мая в центральной части России ожидается прохладным. Об этом сообщили в центре погоды "Фобос"

Согласно прогнозу синоптиков, температура на майские праздники будет на 3-4 градуса ниже положенной нормы.

В первомайские ночи воздух будет остывать до околонулевых значений, возможны заморозки. Дневная температура составит около плюс 10 градусов.

В "Фобос" также отметили, что во второй пятидневке станет на несколько градусов теплее, однако к своей климатической норме в 12-17 градусов температура вернется лишь после праздников, передает РИА Новости.