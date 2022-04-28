НАТО поддерживает процесс нормализации отношений между Баку и Ереваном

28 апр. 23:26

О том, что НАТО поддерживает процесс нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией сообщил специальный представитель генсекретаря альянса по Кавказу и Центральной Азии Хавьер Коломина на встрече с министр иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым.

В пресс-службе МИД Азербайджана сообщили, что на встрече в четверг стороны обменялись мнениями о взаимовыгодном сотрудничестве между республикой и НАТО.

Байрамов заявил, что Азербайджан продолжает партнерство с НАТО на основе взаимных интересов и равноправия, указав на опыт участия страны в миротворческих операциях альянса.

Кроме того, глава МИД проинформировал о текущей ситуации в регионе, в том числе о шагах по нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией, подготовке мирного соглашения, делимитации границы, открытию всех коммуникаций и мерах доверия.

НАТО поддерживает процесс нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией, заявил спецпредставитель генсека Североатлантического альянса.

Стороны обменялись мнениями по энергетической безопасности, плану действий Азербайджана по индивидуальному партнерству. Также на встрече были затронуты региональные и международные вопросы, представляющие взаимный интерес.