Эрдоган прибыл с первым за пять лет визитом в Саудовскую Аравию

28 апр. 22:46

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган впервые за пять лет прибыл в Саудовскую Аравию. Об этом сообщили в канцелярии турецкого лидера.

В аэропорту Джидда главу государства и его супругу Эмине встречал эмир Мекки Халед аль-Фейсал.

По словам Эрдогана, нынешняя поездка в Саудовскую Аравию является началом нового периода в отношениях между Анкарой и Эр-Риядом. "Мы прилагаем искренние усилия для установления мира в нашем регионе и завершения конфликтов. Мы будем стараться начать новую эру в наших отношениях с точки зрения расширения политических, военных и культурных связей между нами", - сказал президент Турции в преддверии поездки.

Он подчеркнул, что взаимодополняющая структура экономик двух стран является одним из основных моментов, которые привлекают саудовских инвесторов в Турцию, передает ТАСС.

Напомним, предыдущий визит президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в Саудовскую Аравию состоялся в июле 2017 года. Тогда он встречался в Джидде с королем и кронпринцем.