Аграрии Дагестана намерены собрать 125 тыс тонн риса в 2022 году

28 апр. 21:59

Премьер-министр Дагестана Абдулмуслим Абдулмуслимов заявил, что республика в текущем году планирует собрать не менее 125 тыс тонн риса.

"Дагестан нарастит объемы производства риса. В текущем году планируется посеять на уровне прошлого года и получить не менее 125 тыс тонн риса за счет увеличения урожайности", – цитирует его "РИА Дагестан".

Глава Минсельхозпрода Баттал Баталов отметил, что в 2021 году было посеяно риса на площади 27 тыс га, к уборке сохранилось 26,5 тыс га, с которых собрано 119,3 тыс тонн при урожайности 45,1 ц/га.

Министр подчеркнул, что урожай 2021 года является самым большим за все время выращивания риса в республике. "По производству белого зерна республика уступает только Краснодарскому краю. Вкусовые качества "кизлярского риса" высоко оцениваются потребителями", - сказал Баталова.

Глава ведомства напомнил, что ключевыми рисосеющими районами в Дагестане являются Бабаюртовский, Тарумовский, Гунибский и Хасавюртовский районы.