McDonald's списал продуктов на $100 млн из-за остановки работы в России

28 апр. 22:20

Корпорация McDonald's в результате прекращения работы в России и на Украине потеряла $127 млн, следует из опубликованного в четверг отчета компании за первый квартал 2022 года.

При этом основная часть убытков - $100 млн - приходится на списание продуктов, которые могут испортиться из-за закрытия ресторанов. Остальные $27 млн компания потеряла на аренде, услугах и зарплате персонала.

Ранее в McDonald's сообщали, что потери в результате ухода только из России ожидаются на уровне $50 млн в месяц. В России рестораны сети закрылись 14 марта.