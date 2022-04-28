Veon намерен продолжить инвестиции в России

28 апр. 21:55

Телекоммуникационный холдинг Veon планирует продолжить инвестиции в России, несмотря на сложности. Об этом заявил главный исполнительный директор Veon Каан Терзиоглу.

Он подчеркнул, что у компании есть все возможности для этого. По словам Терзиоглу, главная проблема в работе холдинга - это волатильность курса рубля. "Это, конечно, оказало значительное влияние", - пояснил глава компании.

При этом он отметил, что Veon в первую очередь необходимо сконцентрироваться на мерах экспортного контроля. "У нас разные поставщики и разные способы решения этих трудностей", - добавил Терзиоглу.

Напомним, Veon - холдинговая компания, контролирующая телекоммуникационные активы в странах СНГ и в ряде стран Азии и Африки.