Турция ждет инфляции

Турция готовится пересмотреть прогноз инфляции в сторону повышения, поскольку потребительские цены выросли в три раза по сравнению с изначальной оценкой. Центральный банк сделал ставку на дешевое заимствование, не соответствующее тенденции в глобальной экономике, пишет Bloomberg.

Во втором инфляционном отчете за год глава ЦБ Турции Сахап Кавчиоглу обновит базовый сценарий банка в отношении цен на оставшуюся часть 2022 года и ближайшие два года, а также ответит на вопросы экономистов и журналистов в Анкаре. Новые прогнозы обычно дают инвесторам подсказки в отношении того, как будет себя вести Центральный банк, однако они в меньшей степени на него рассчитывают, поскольку денежно-кредитная политика становится всё более связанной с политическими целями президента Реджепа Тайипа Эрдогана.

В то время как Центральные банки по всему миру поднимают ключевые ставки, чтобы справиться с инфляцией, ускорившейся после начала российской спецоперации на Украине и глобальными перебоями в цепочках поставок, Турция решила пойти в противоположном направлении. ЦБ Турции удерживает ставки на одном уровне четвертый месяц подряд после серии агрессивных снижений в конце 2021 года, в результате которых ослабевшая лира привела к инфляции, достигшей рекордных за последние 20 лет показателей.

В ответ Турция предприняла несколько нетрадиционных шагов по привлечению твердой валюты и увеличению запасов Центрального банка. Таким образом лиру удалось стабилизировать: турецкая валюта подешевела всего на 0,7% с тех пор как в марте Федеральная резервная система впервые повысила ставку. Однако мало что было сделано для борьбы с инфляцией, ежегодное значение которой сейчас превышает 60%.

Комитет денежно-кредитной политики, возглавляемый Кавчиоглу, рассчитывает на быстрое разрешение украинского кризиса и снижение уровня базового эффекта, в результате чего инфляция будет менее значительной к концу года. Однако экономисты скептически относятся к такому прогнозу. ”Неразумно надеяться на базовый эффект, когда индекс потребительских цен остается высоким на протяжении долгого периода времени. Сейчас мы не видим серьезных оснований для снижения инфляционных ожиданий”, - сказал главный консультант дубайской компании East Capital International Эмре Акчакмак.

В январском отчете Центральный банк прогнозировал, что в конце 2022 года потребительские цены вырастут на 23,2%. Однако оценка была сделана до начала спецоперации на Украине, которая привела к росту цен на товары. Нефть марки Brent торгуется на уровне более $100 за баррель, что гораздо выше текущего прогноза ЦБ в $80,4 за баррель. Продуктовая инфляция, еще один важный компонент среднесрочного прогноза Центрального банка, в марте достигла 70,3%, а прогнозировалась на уровне 24,2%.

Статистическая служба опубликует данные апрельской инфляции 5 мая. Очередное собрание по поводу ключевой ставки будет проведено 26 мая.