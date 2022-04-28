Москвичей предупредили о беспрецедентных пробках в пятницу

28 апр. 22:09

В пятницу 29 апреля в Москве ожидаются пробки - в преддверии длинных выходных многие горожане поедут на дачи.

В пресс-службе департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы посоветовали автомобилистам заранее планировать поездки, выезжать лучше после часа пик или утром в субботу.

"Дачный сезон уже на горизонте, а это значит, что машин на дорогах становится больше. За месяц количество авто увеличилось уже на 100 тыс - это более 3 млн машин. Осложняют ситуацию и другие факторы: водители, которые появляются только весной и летом, непогода, дорожные работы, локальные ограничения", - добавили в департаменте.

Отметим, что в четверг вечером Москва встала в девятибалльных пробках, движение затруднено на вылетных магистралях.