В Словакии считают, что долгосрочная изоляция России невозможна

28 апр. 21:25

Изоляция России в долгосрочной перспективе невозможна, после окончания конфликта на Украине Европе нужно будет интегрировать Россию, заявила вице-премьер Словакии Вероника Ремишова в четверг на пресс-конференции в штаб-квартире ООН.

"Думаю, я выражу неортодоксальное мнение даже внутри моей страны и, возможно, в ЕС, но я полагаю, что когда война закончится, то будет необходимость интегрировать Россию," - сказала Ремишова, комментируя последствия ситуации с Украиной для международного сообщества.

Она подчеркнула, что Россия в долгосрочной перспективе не должна стать такой же изолированной от мирового сообщества страной, как Северная Корея.