Столкновение с деревом унесло жизнь водителя в Сочи

28 апр. 21:31

В Сочи погиб водитель иномарки, автомобиль врезался в дерево.

По предварительным данным, авария произошла в 15.50 на улице Краснодонской в Центральном районе города. Водитель автомобиля "Дэу Нексиа", двигаясь в сторону села Пластунское, потерял сознание, съехал с дороги и врезался в дерево, сообщили в отделе по пропаганде безопасности дорожного движения УГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

"Он скончался в течение трех часов при оказании реанимационных действий в автомобиле скорой помощи", - добавила руководитель отдела Ирина Заватская, пишут "Кубанские новости".