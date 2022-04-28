Запуск соцсети "Россграм" перенесли на середину лета

28 апр. 21:07

Сооснователь и совладелец сервиса "Россграм" Александр Зобов сообщил, что соцсеть может быть запущена в июне-июле, пишет News.ru.

По словам Зобова, запуск, который планировался на конец марта, отложен в том числе из-за кибератак. Он считает, что злоумышленники хотят, чтобы "Россграм" ушел с рынка даже не открывшись.

Пользователям новой сети обещают возможность публиковать закрытые видео, приобретать рекламу напрямую, а также покупать особые никнеймы. Создатели сети сообщают, что забронировать ники и пройти предрегистрацию успели Ольга Бузова, отец и сын Малинины, один хоккеист, один мотофристайлер, а также православный священник-блогер.

Отметим, что опрос, проведенный в Telegram-канале "Россграма" показал, что публика выступает за изменение названия соцсети - от "Россграма" не в восторге 77% респондентов.