Россия и Азербайджан провели консультации по вопросам Каспия

28 апр. 20:59

В четверг, 28 апреля, представители России и Азербайджана провели в Баку консультации по вопросам Каспия. Об этом сообщили в министерстве иностранных дел Азербайджана.

Российскую сторону на переговорах представлял спецпредставитель президента РФ по делимитации и демаркации границ, представитель в рабочей группе по вопросам Каспия Михаил Петраков, азербайджанскую – спецпредставитель президента по вопросам границы и Каспия Халаф Халафов.

На встрече обсуждались вопросы реализации Конвенции о правовом статусе Каспия, подготовка к очередному Каспийскому саммиту и отраслевое сотрудничество между прикаспийскими странами.