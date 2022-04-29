Киргизия встревожена: зачем Таджикистану турецкие "Байрактары"

Киргизские чиновники встревожились в связи с сообщениями о том, что соседний Таджикистан, вероятно, приобрел турецкие БПЛА "Байрактар TB2". Покупка знаменует собой серьезный сдвиг в гонке вооружений между двумя государствами.

Eurasianet отмечает, что 27 апреля заместитель министра иностранных дел Киргизии Жээнбек Кулубаев рассказал законодателям, что правительство в Бишкеке просило Анкару с осторожностью продавать БПЛА Душанбе в свете приграничной напряженности. ”Нам ответили, что военное сотрудничество - не более, чем бизнес. Мы продолжим переговоры с Турцией, как только будем располагать всей информацией”, - цитирует Кулубаева информационное агентство 24.kg.

Соглашение о сделке не было подтверждено Таджикистаном, но его могли заключить в ходе визита таджикского министра обороны Шерали Мирзо в Анкару 21 апреля. Во время переговоров со своим турецким коллегой Хулуси Акаром Мирзо заручился поддержкой Турции по вопросам укрепления безопасности на границах и борьбы с терроризмом. В Анкаре Мирзо встретился с главой стамбульского оборонного предприятия Baykar, которое специализируется на создании дронов "Байрактар". На одной из фотографий, опубликованных в Twitter турецким посольством в Таджикистане, запечатлен Мирзо и многочисленные таджикские и турецкие чиновники на фоне дрона "Байрактар ТВ2". Предполагается, что Таджикистан либо уже приобрел, либо собирается приобрести БПЛА, но нет никакой информации о том, сколько именно единиц боевой техники получит Душанбе.

Покупка вызывает серьезное беспокойство в Киргизии, которая совсем недавно заявляла о своем превосходстве над Таджикистаном в небе после того, как в прошлом году приобрела турецкие дроны "Байрактар". В конце марта глава Государственного комитета национальной безопасности Киргизии Камчыбек Ташиев рассказал репортерам, что дроны будут поставлены на вооружение погранслужбы, которую он контролирует.

”В случае столкновения с какой-либо страной, мы сможем ответить надлежащим образом, - сказал Ташиев накануне маневров, на которых присутствовал президент Садыр Жапаров. - Отныне наше небо и границы будут дополнительно охраняться "Байрактарами"”. Однако теперь стратегическое превосходство может быть оспорено таджикским флотом "Байрактаров".

В январе Ташиев говорил, какое мощное оружие переправляется в регион, граничащий с Таджикистаном: ”В феврале прибудет много военного оборудования, которое было заказано ранее. Вы такого точно не видели. У нас таких вооружений точно никогда не было. Все они будут доставлены в Баткенскую область".

Таджикские чиновники менее откровенны в отношении развертывания военных на своей стороне границы, но местные очевидцы сообщают о стягивании значительного количества единиц военной техники.

Киргизия настаивает на том, что купила дроны "Байрактар" за собственные деньги, хотя ходят слухи, что соглашение о приобретении БПЛА было достигнуто после передачи Анкаре разыскиваемого Турцией бизнесмена, проживающего в Киргизии, Орхан Инанды, имеющего и киргизское, и турецкое гражданство. Он был задержан у своего дома в Бишкеке в конце мая 2021 года, а затем через несколько недель его показали на турецком государственном телевидении в наручниках. Инанды попал в поле зрения за свои связи с движением Фетхуллаха Гюлена, которого Анкара обвиняет в организации попытки переворота в 2016 году. В Киргизии он финансировал уважаемую сеть школ ”Сапат”, вдохновленную учениями Гюлена.

Возможно, что продажа дронов Таджикистану также косвенно связана с движением Гюлена. Турецкое издание "Сабах" сообщало летом 2021 года, когда Хулуси Акар находился с визитом в Душанбе, что турецкий министр обороны ”подчеркнул важность” борьбы с движением Гюлена.

Доставка дополнительного тяжелого вооружения в регион происходит на фоне постоянных вспышек напряженности на границе между южной Киргизией и северным Таджикистаном. Очередное столкновение произошло 12 апреля: пограничники с обеих сторон обстреляли позиции друг друга в отдаленной области, по которой по-прежнему ведутся переговоры в отношении демаркации. Киргизские сельские жители сообщили Eurasianet, что таджикские военные развернули легкую артиллерию и обстреляли минометами киргизскую территорию. Как минимум один таджикский военнослужащий погиб. В опубликованном 25 апреля интервью государственному новостному агентству президент Жапаров заявил о том, что была достигнута договоренность о 600-километровой общей с Таджикистаном границе. Переговоры об оставшемся 300-километровом участке продолжаются. ”Вопросы решаются не быстро. Медленно работаем не только мы, но и вторая сторона. Проблема с границами, которая не решалась 30 лет, не может быть урегулирована за один месяц. Ни одна из сторон не может возвести стену, пока спорные вопросы не будут разрешены”, - заявил Жапаров.