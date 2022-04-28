Генсек ООН провел встречу с Зеленским и Кулебой в Киеве

28 апр. 20:53

В четверг, 28 апреля, в Киеве состоялась встреча генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша с президентом Украины Владимиром Зеленским и министром иностранных дел Дмитрием Кулебом. Об этом сообщил на брифинге заместитель официального представителя генсека ООН Фархан Хак.

Как отметил по итогам переговоров Гутерриш, в ходе встречи с Зеленским они подробно поговорили о ситуации в Мариуполе. В частности, обсуждались детали и сроки эвакуации из города, передает ТАСС.

Напомним, 26 апреля генсек ООН Антониу Гутерриш провел в Москве переговоры с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым и президентом РФ Владимиром Путиным. Утром 27 апреля он встретился с президентом Польши Анджеем Дудой, после чего отправился на Украину.