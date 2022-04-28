Россия запретила Джастину Трюдо и еще 591 канадцу въезд в страну

28 апр. 20:44

Россия на постоянной основе запретила въезд в страну премьер-министру Канады Джастину Трюдо и министру иностранных дел Мелани Джоли. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте российского МИД.

"С российской стороны подобного рода санкции вводятся вынужденно и исключительно в порядке реакции на враждебные действия руководства Канады", - отметили во внешнеполитическом ведомстве.

Всего список попали 592 канадских гражданина. Под санкции также попали директор Службы безопасности и разведки страны Давид Виньо, бывший глава МИД Канады Джон Бэрд, а также министр по делам семьи, детей и социального развития Канады Карина Гулд, министр национальной обороны Канады Анита Ананд и министр международной торговли, продвижения экспорта, по делам малого бизнеса и экономического развития Мэри Анг.