В Иране призвали открыть сухопутную границу с Азербайджаном

28 апр. 20:33

Глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян считает, что закрытая из-за пандемии коронавируса сухопутная граница между Ираном и Азербайджаном должна быть открыта. Об этом он заявил в четверг в ходе телефонных переговоров с коллегой из Азербайджана Джейхуном Байрамовым.

"Амир Абдоллахиян подчеркнул, что необходимо открыть сухопутную границу между Ираном и Азербайджаном, учитывая то, что обе страны взяли ситуацию с распространением коронавируса под контроль", - говорится в сообщении пресс-службы иранского МИД.

Глава МИД Азербайджана сообщил, что республика "приветствует активность иранских компаний по восстановлению освобожденных районов [Нагорного Карабаха]".

"Надеюсь, что после решения азербайджанского штаба по борьбе с коронавирусом сухопутная граница в скором времени будет открыта", - сказал Байрамов.