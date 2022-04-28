В Карачаево-Черкесии объявили штормовое предупреждение

28 апр. 20:21

В Карачаево-Черкесии объявлено штормовое предупреждение, на регион движутся грозовые дожди с градом и шквалом.

ГУ МЧС по КЧР сообщает об ухудшение погодных условий с вечера 28 апреля и в последующие двое суток - 29 и 30 апреля. Ожидается сильный дождь с грозой, градом и шквалистым ветром до 22 м/с.

"Из-за сильных осадков на реках КЧР прогнозируется подъем уровней воды до неблагоприятных отметок, а в горах сход селей малого объема", - предупреждают спасатели.

Непогода может стать причиной возникновения ЧС и происшествий, связанных с подтоплением низменностей в населенных пунктах, повреждением дамб, гибелью сельхозкультур, нарушениями в работе систем жизнеобеспечения, а также увеличением количества ДТП и пробок.