Экологи приведут в порядок озеро Копа в Кокшетау 

29 апр. 1:35

Глава Минэкологии Казахстана Сериккали Брекешев рассказал о судьбе озера Копа в Кокшетау.

"На сегодня завершается разработка проектно-сметной документации, которую выполняет местный акимат. После того, как она пройдет все необходимые экспертизы, мы подадим заявку в министерство финансов – о рассмотрении вопроса о финансировании непосредственно работ по очистке озера", – рассказал Сериккали Брекешев, передает Sputnik Казахстан.

Предварительная стоимость проекта по очистке озера составляет 12,1 млрд тенге, стоимость проекто-сметной документации еще – 245 млн тенге, а на корректировку технико-экономического обоснования из местного бюджета выделялось 25 млн тенге.

Затянувшийся проект по очистке озера Копа включен в национальный проект "Жасыл Казахстан" ("Зеленый Казахстан").

Напомним, проблема загрязненности озера Копа – одна из самых актуальных и старых в Кокшетау, особенно после того, как в городе появилась новая Набережная.

Департамент экологии Акмолинской области признает, что в составе воды превышены предельно допустимые нормы соли, железа, азота, марганца. Они попадают в водоем отчасти из-за сбоев в работе системы канализации, степень изношенности которой очень высока - она требует капремонта или полной замены.