Как сберечь память о Победе

Видеомост между Москвой, Астраханью, Уфой, Бишкеком и Нур-Султаном "Победили вместе!" прошел в информагентстве "Россия сегодня". Эксперты говорили о том, как сберечь память о Великой Победе, передать ее новым поколениям и сохранить праздник 9 мая как значимую дату для всех народов, внесших свой вклад в общую Победу. Организатором встречи выступил политологический центр "Север-Юг".

Несмотря на то, что военные действия шли не на всей территории Советского Союза, вклад всех республик в Великую Победу сложно переоценить. Там, где не было театра военных действий, Победу ковали в тылу. В том числе в Казахстане. Сегодня там работают российско-казахстанские комиссии, связанные с сохранением исторической памятью. Как отметил заместитель директора Института истории государства Комитета науки Министерства образования и науки Казахстана Аяган Гелманулы, в Казахстане бережно относятся к памятникам войны и своей истории: "Эта война укрепила дух народа и создала монолитную атмосферу среди населения. Я думаю, что меня поддержат историки из других союзных республик, что многие ребята среди тех, кто уходил на фронт, не знали русского языка и не владели военным мастерством. Эту войну на своих плечах вынес простой советский человек. Конечно, генералы и маршалы играли свою роль, но простой казах, грузин, армянин, русский участвовали в этой войне, как могли, и все народы СССР вынесли эту ужасающую катастрофу". Эксперт предложил создать обобщающий труд о Великой Отечественной войне с привлечением представителей всех республик, входивших в СССР.

"Накануне праздника 9 мая мы встретились, чтобы почтить память тех, кто отдал свои жизни ради нашего будущего и поговорить о том, как сохранить их подвиг и имена в истории, - сказала исполнительный директор центра "Север-Юг" Анжелика Трапезникова. - Попытки западных историков и политиков переписать историю ВОВ началась не вчера. Мы видим, какая короткая память у всех, кого спас советский солдат. К сожалению, это происходит и в республиках бывшего СССР. Только сохранение памяти убережёт нас от повторений тех страшных событий".

О том, что сегодня на тему событий Великой Отечественной войны высказываются не только профессиональные историки, но и люди, далекие от науки, сказал профессор Кыргызско-российского славянского университета им. Б.Н. Ельцина Аскар Джакишев: "После того как СССР распался, все постсоветские республики стали пересматривать свою отечественную историю, стали искать свои корни, углублялись в древность и средневековье, но замалчивали советский период в лучшем случае, а в худшем - начали его очернять. Появилось много вбросов, искажающих историю, поэтому нам надо подумать, как противостоять всем этим информационным искажениям".

"У нашего движения есть миссия, где мы говорим о том, что сохраняя историческую память, мы обеспечиваем связь между прошлыми и будущими поколениями, - заявила исполнительный директор общероссийского движения ”Волонтеры Победы” Анастасия Рябова. - Важно выстроить мост между поколениями тех, которые видели войну своими глазами, и тех, что впоследствии будет доносить эту историческую правду. Наше движение проводит огромное количество мероприятий не только 9 Мая, но и в течение всего года. Мы ходим к ветеранам, записываем их видео-воспоминания, проводим исторические интерактивные уроки и квесты, сажаем Сады памяти в память обо всех погибших в годы войны. Конечно, мы празднуем День Победы, выходим на шествие Бессмертного полка, сопровождаем Парады Победы. Большая системная работа, которую мы проводим в течение всего года, помогает сделать так, чтобы никто и никогда не мог даже подумать о том, чтобы не отмечать 9 Мая, чтобы не говорить о том, что это один из самых главных праздников и для нашего поколения, и для старшего поколения. По крайней мере, в моей семье этот праздник важнее многих".

Также Анастасия Рябова рассказала о том, как бороться со случаями фальсификации истории: "Главное, проверять факты, которые вы получаете. Особенно сейчас в наше время очень важно изучать источники, общаться с экспертами, особенно в историческом сообществе, которые смогут дать правовую оценку того или иного исторического события, рассказать, объяснить. Я сама часто обращаюсь к наставникам, чтобы мне могли рассказать, а я уже впоследствии смогла передать это своим ребятам, активистам, которые также задают и мне вопросы.

Противостоять фальсификации помогают наши уважаемые ветераны, которые доносят правду. Мы записываем их видео-воспоминания и храним на нашем новом портале, на сайте "заботаоветеранах.рф". Их смогут использовать все желающие как в рамках своей обычной деятельности, то есть можно просто посмотреть, узнать что-то новое, так и в целях образовательных. Этот материал будет полезен для учителей, которые будут проводить уроки в школах. Использовать этот материал можно будет долгое время, даже когда уйдут последние ветераны, живые свидетели. Но мы сохраним эту историю и будем обязательно беречь ее".