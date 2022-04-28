Армянские сыроделы развернули производство на Ставрополье 

28 апр. 20:12

Предприниматели из Армении запустили первое в Ставропольском крае производство кавказских сыров и намерены выпускать около тонны готовой продукции в сутки, сообщила предприниматель Асмик Шекоян.

"Раньше мы работали в Армении, привозили сыр оттуда. Чтобы не возить, мы построили цех в России и решили производить его на месте, сейчас делаем пробные партии. Это первое промышленное производство сыров на Ставрополье, таких сыров здесь не производят", - рассказала она, передает ТАСС.

Открыть производство в России было решено из-за логистических трудностей - с доставкой сыра из Армении иногда возникали сложности. Предприятие планирует выпускать в Кочубеевском округе не только сыры чанах и лори, но и другие его сорта, в том числе сулугуни, моцареллу, качотту, гауду и голландский сыр.

"В России есть спрос на эти сыры, людям нравится, поэтому расширяем ассортимент. Производство рассчитано на переработку 10 т молока в сутки, в мае мы приступим к выпуску продукции", - отметила Шекоян.

В производстве будет использовано сырье с местных ферм, а до конца года предприятие уже планирует расширение - строительство камеры для созревания сыра.