Австрийская OMV продолжит платить за российский газ в евро

28 апр. 19:42

Австрийская энергетическая компания OMV продолжит платить за газ в евро. Об этом заявила сегодня в своих соцсетях министр по делам Европы и конституции республики Каролине Эдтштадлер.

Она напомнила, что компания ранее всегда оплачивала газ в евро. "OMV всегда оплачивала поставки газа в евро и будет продолжать это делать", - написала министр.

Эдтштадлер также отметила, что нынешняя форма оплаты за поставки российского газа в Австрию полностью соответствует санкциям, что подтверждено Еврокомиссией, передает ТАСС.

Напомним, в конце марта президент России Владимир Путин поручил перевести в рубли оплату поставок российского газа в страны Европы, которые Кремль считает "недружественными".