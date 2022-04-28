Правительство Швеции высказалось против референдума о вступлении в НАТО

28 апр. 19:37

В правительстве Швеции считают, что проведения референдума о членстве страны в НАТО - плохая идея, сообщает Sveriges Radio.

"Я думаю, что это плохая идея по нескольким причинам. Я не думаю, что этот вопрос подходит для референдума", - заявила премьер-министр Магдалена Андерссон.

Она объяснила, что вопрос вступления в альянс включает секретную информацию, которую нельзя обсуждать открыто. Глава правительства Швеции считает, что решение должно приниматься риксдагом (парламентом).

Того же мнения придерживается глава МИД Швеции Анн Линде. "Политика безопасности определяется правительством после утверждения в риксдаге", - отметила она, добавив, что такое голосование может привести к поляризации населения.

"Это очень плохое предложение", - дала оценку министр.

Ранее сообщалось, что Швеция и Финляндия могут отказаться от многолетнего нейтралитета и подать заявки на вступление в НАТО летом.