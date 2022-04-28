Вильфанд предупредил об опасном солнце на Кубани

28 апр. 19:06

В Краснодарском крае в конце недели ожидается повышение ультрафиолетового индекса, предупредил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в четверг, пишет ТАСС.

"Ультрафиолетовый индекс в ближайшие дни - завтра, послезавтра, 1 числа - будет достигать 4-5 единиц. Это приличный индекс. В ближайшие дни на юге Краснодарского края ультрафиолетовый индекс составляет более 6 единиц", - сообщил он.

По словам Вильфанда, при таком солнце нужно проявлять аккуратность и не находиться долго на солнце.

Загорать синоптик рекомендовал в безопасные часы, так можно получить красивый загар и не обгореть.