ОДКБ проведет учения "Нерушимое братство"

28 апр. 18:58

Организация Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) проведет в 2022 году командно-штабные учения с миротворческими силами "Нерушимое братство". Об этом сообщили в объединенном штабе организации.

В ходе учений будут отрабатываться задачи постконфликтного урегулирования в кризисной зоне и проведение миротворческой операции.

Кроме того, в целях отработки задач по применению сил и средств системы коллективной безопасности ОДКБ в интересах противодействия международным террористическим организациям состоится совместное учение с подразделениями Коллективных сил быстрого развертывания Центрально-Азиатского региона "Рубеж-2022". Оно пройдет на территории Таджикистана.

Напомним, в ОДКБ входят Россия, Армения, Беларусь, Казахстан, Киргизия и Таджикистан.