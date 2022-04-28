Байден не собирается отправлять американских военных на Украину

28 апр. 18:52

США не отправят свои войска на Украину. Такое заявление в ходе своего выступления в Белом доме сделал президент США Джо Байден.

"Мы не отправляем военных для борьбы с российскими военными на Украине", - сказал американский лидер.

Он также отметил, что объявленная сегодня помощь Украине не обойдется дешево. "Мы не атакуем Россию", - цитирует Байдена ТАСС.

Напомним, ранее сегодня сообщалось, что президент США Джо Байден планирует дополнительно запросить у Конгресса США около $33 млрд на поддержку Украины.