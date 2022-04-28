Три десятка компаний представят Азербайджан на туристической выставке в Дубае

Туристическое бюро Азербайджана в этом году возвращается на международную туристическую выставку Arabian Travel Market, которая пройдет в Дубае 9-12 мая. Страну на выставке представят 29 отраслевых партнеров, в том числе "Азербайджанские авиалинии" (AZAL). Стенд Азербайджана площадью 230 кв.м будет самым большим на выставке, пишет служба новостей Trade Arabia.

"В этом году мы начнем возвращаться к допандемийным уровням, и решающее значение в достижении этой цели будет иметь Ближний Восток. Принимая это во внимание, в этом году мы надеемся наладить как можно больше контактов на выставке и изучить новые возможности для сотрудничества благодаря увеличению количества встреч", - отмечает генеральный исполнительный директор Азербайджанского бюро по туризму Флориан Зенгстшмид.

Организаторы выставки Arabian Travel Market работают над своим обязательством по формированию сектора устойчивого туризма. К ним относится сто километров пешеходных маршрутов, некоторые из которых стали частью проекта "Закавказская тропа", например Шеки-Загатала и Губа-Гусар, а также Slow Food Travel, маршруты которого вскоре будут расширены на субтропический юг страны. Также планируется провести международный фестиваль наблюдения за птицам ив Ширванском национальном парке, где наблюдать за множеством видов птиц можно почти круглый год.

Азербайджан предлагает все больше мероприятий для семейного отдыха. Среди них высокогорные качели на горнолыжном курорте Туфандаг в Габале и снежные американские горки на курорте Шахдаг, на которых можно получить порцию адреналина. Оба этих курорта предлагают множество других развлечений, от туров по бездорожью до горных водопадов и катания на квадроциклах. Путешественники также могут посетить сафари-парк или ферму по разведению альпак в Шамахе, а по пути заглянуть к построенному в 15-м веке мавзолею шейха Дири Баба, где недавно была проведена существенная модернизация инфраструктуры, включая установку новых указателей и информационных стендов.

Что касается Баку, то в конце прошлого года в крупнейшем торговом центре Азербайджана Deniz Mall открылся совершенно новый учебно-развлекательный центр Kinderland. Там дети могут весело провести время в уменьшенной копии Баку, а их родители в это время могут провести время в спокойной атмосфере в приморских ресторанах на Бакинском бульваре, посетить Азербайджанский музей ковра, расположенный рядом с торговым центром или покататься на гондоле по каналам "Малой Венеции".

В 2022 году в Азербайджане также откроются новые отели, в том числе Ritz Carlton Baku, Hotel Indigo и Wyndham Garden, а также новый туристический комплекс грязевых вулканов и поселение ремесленников в селе Басгал. Кроме того, ведется постоянная работа по модернизации инфраструктуры Карабаха, который обладает большим потенциалом для развития множества направлений, начиная с активного отдыха до медицинского и оздоровительного туризма.

В 2021 году число туристов, прибывших в Азербайджан из стран Персидского залива, составило более 32 тысяч, а в первом квартале 2022 года число прибывших из стран Персидского залива уже превысило 22 тысячи. Причем рост турпотока из Саудовской Аравии составил 20% по сравнению с допандемийными показателями.

Сейчас с туристическими целями прибыть в Азербайджан по воздуху могут граждане/резиденты 87 стран, в том числе стран Персидского залива. В связи с увеличением числа прямых рейсов "Азербайджанские авиалинии" (AZAL), Flydubai и Qatar Airways пассажиры старше 18 лет могут лететь в Азербайджан, предъявив лишь официальный документ о полной вакцинации или выздоровлении от COVID-19 c электронным идентификатором, выданный соответствующей страной.