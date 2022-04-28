Казгидромет объявил штормовые предупреждения на пятницу

28 апр. 18:48

Синоптики предупреждают о грозах и шквалистом ветре в пяти регионах Казахстана в пятницу.

Штормовое предупреждение объявлено в Северо-Казахстанской области, днем 29 апреля на северо-западе региона ожидается гроза, ветер юго-западный с порывами 15-20 м/с.

В горах Туркестанской области ожидается гроза, на севере и западе региона - пыльная буря. Ветер восточный 15-20 м/с, ночью с порывами до 25м/с.

В Петропавловске предупреждение связано с юго-западным ветром с порывами до 15-20 м/с.

Ветер восточный, юго-восточный 15-20 м/с, днем до 25 м/с прогнозируется на юге Карагандинской области.

В Алматинской области днем в пятницу также будет ветрено, юго-восточный ветер 15-20м/с, порывы 23-28 м/с.

На северо-западе Актюбинской области днем 29 апреля вероятна гроза.

На большей части территории Казахстан в пятницу сохранится ясная погода без осадков.

В Нур-Султане ожидается переменная облачность, без осадков, днем плюс 23-25, ночью около 3-5 градусов тепла.

В Алматы также переменная облачность, днем воздух прогреется до 20-22 градусов, ночью - до плюс 6-8.

В Шымкенте переменная облачность, без осадков, температура воздуха 27-29 градусов, в ночные часы - плюс 11-13 градусов.