ОБСЕ закроет миссию на Украине

28 апр. 18:37

Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) приняла решение закрыть миссию на Украине. Об этом говорится в сообщении организации.

"Действующий председатель ОБСЕ, министр иностранных дел Польши Збигнев Рау и генсекретарь ОБСЕ Хельга Мария Шмидт сегодня объявили, что ОБСЕ предпримет немедленные шаги для закрытия Специальной мониторинговой миссии на Украине", - сказано в заявлении.

Шмидт отметила, что ОБСЕ примет незамедлительные меры для закрытия миссии "максимально ответственно и с минимальными затратами".