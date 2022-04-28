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Байден разрешил изымать активы российских бизнесменов

Байден разрешил изымать активы российских бизнесменов

Президент США Джо Байден направит сегодня предложения Конгрессу, которые позволят изымать активы, принадлежащие российским бизнесменам. Об этом говорится в опубликованном письменном заявлении Белого дома.

В документе сказано, что полученные средства будут использоваться для поддержки Украины, передает ТАСС.

Для ареста и конфискации активов российских олигархов будет создана специальная упрощенная административная процедура. В процессе будут участвовать министерства финансов и юстиции.

Кроме того, предполагается ввести уголовную ответственность за сознательное или преднамеренное получение доходов непосредственно от коррупционных сделок с правительством России.

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