Турция хочет, чтобы мир в ситуации с Украиной установился в ближайшее время

28 апр. 18:22

Турция рассчитывает, что мир в ситуации с Украиной будет установлен в ближайшее время, сообщил в четверг президент страны Реджеп Тайип Эрдоган.

"Мы желаем, чтобы мир в регионе установился в ближайшее время", - заявил он на пресс-конференции перед вылетом в Саудовскую Аравию.

По словам Эрдогана, генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш провел переговоры в Турции, после чего отправился в Россию, где встретился с российским лидером Владимиром Путины и главой МИД РФ Сергеем Лавровым. "Он мне позвонил после его встреч с Путиным и Лавровым, сказал, что они были положительными. Путин также сказал, что считает их положительными, он заявил, что участие ООН [в урегулировании на Украине] является положительным развитием событий с точки зрения будущего", - поделился Эрдоган.

Турецкий лидер подчеркнул, что и Путин, и Гутерриш в разговорах с ним назвали совместные переговоры в Москве положительными.

Эрдоган добавил, что находится "в постоянном контакте с уважаемым господином Путиным".