Черноморские круизы "Князя Владимира" возобновятся в июле

28 апр. 18:06

Круизы по Черному морю на лайнере "Князь Владимир" планируется возобновить с июля, сообщила начальник управления министерства транспорта Крыма Марина Рытикова.

По ее словам, "Князь Владимир" каждое лето заходит в Ялту. В этом году остановки корабля запланированы на период с июля по сентябрь. При этом Рытикова подчеркнула, что точная дата начала его навигации будет зависеть от решения о возобновлении судоходства в Черном море.

Теплоход совершает морские круизы по маршруту Сочи - Новороссийск - Ялта - Севастополь - Сочи. В прошлом году круизов не было из-за сложной эпидемиологической обстановки.