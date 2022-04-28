Дагестан привлечет крупные нефтегазовые компании для освоения новых месторождений на Каспии

28 апр. 17:50

Увеличение объемов добычи углеводородного сырья и освоение новых месторождений на Каспийском шельфе поможет развитию нефтегазодобывающей отрасли Дагестана, сообщил министр энергетики и тарифов республики Ризван Мурадов, пишет "Интерфакс".

"В целях реализации указанных мероприятий необходимо привлечение крупнейших вертикально интегрированных нефтегазовых компаний. Данный вопрос в настоящее время прорабатывается", - добавил министр.

Мурадов отметил, что в последние годы добыча нефти и газа в Дагестане падает. "По сравнению с 2005 годом, когда добыча нефти составляла 336,1 тыс тонн, а добыча газа - 673,3 млн кубометров, в 2021 году добыча нефти снизилась на 65,2%, а природного газа - на 84,7%", - рассказал он.

Это связано, продолжил министр, со значительным сокращением финансирования геологоразведочных работ, отсутствием положительного результата проводимых геологических исследований и ввода новых скважин.

Сегодня добычей в республике занимаются ПАО "НК "Роснефть-Дагнефть", АО "Дагнефтегаз" (дочерние структуры ООО "Центргеко Холдинг"). Также аукцион на право пользования участком недр "Тюлений" на шельфе Каспийского моря (извлекаемые запасы нефти - 25 млн тонн, газа - 65 млрд кубометров) в конце 2020 года выиграло ООО "ЛУКОЙЛ-Нижневолжскнефть" .

Мурадов сообщил, что в нераспределенном фонде недр российской части шельфа Каспийского моря, примыкающей к территории Дагестана, имеется три перспективных участка недр: Дербентский блок-1, Димитровский блок-3 и месторождение "Инчхе-море". По предварительным данным, их суммарный запас нефти - 50 млн тонн, газа - 49,2 млрд кубометров.