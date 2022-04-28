Армянская оппозиция проводит шествие в Ереване с требованием отставки Пашиняна

28 апр. 17:47

В Ереване проходит акция протеста против политики премьер-министра Армении Никола Пашиняна.

В шествии, которое проходит по центральным улицам столицы, принимают участие несколько тысяч членов Республиканской партии Армении бывшего президента страны Сержа Саргсяна. Участники акции протеста требуют отставки Пашиняна и скандируют лозунги против Турции, передает РИА Новости.

Ранее вице-спикер парламента Армении от оппозиционной фракции "Армения" Ишхан Сагателян анонсировал с 25 апреля беспрерывные акции протеста по всей стране. Оппозиционеры считают, что политика премьер-министра Никола Пашиняна грозит Армении потерей государственности.