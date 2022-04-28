28 апр. 17:32

В Москве в информагентстве "Россия сегодня" состоялся видеомост между Москвой, Астраханью, Уфой, Бишкеком и Нур-Султаном на тему: "Победили вместе!". С момента Великой Победы прошло 77 лет. Сменилось несколько поколений. Всё меньше остается ветеранов, которые были непосредственными свидетелями и участниками Великой Отечественной войны. Участники мероприятия поговорили о том, как сберечь память о Великой Победе, передать ее новым поколениям и сохранить праздник 9 мая как значимую дату для всех народов, внесших свой вклад в общую Победу.