Финляндия призвала к более эффективным санкциям против энергоресурсов из России

28 апр. 17:26

Финляндия готова рассмотреть новые санкции ЕС в отношении импорта энергоресурсов из России, сообщила премьер страны Санна Марин выступая после переговоров в Афинах с премьер-министром Греции Кириакосом Мицотакисом.

Она отметила, что Евросоюз вместе с ближайшими союзниками энергично отреагировал на действия России на Украине.

"Принятые нами санкции эффективны и серьезно влияют на российскую экономику. Но мы можем сделать еще больше. Финляндия готова рассмотреть новые коллективные меры ЕС по сокращению экспортных поступлений России. Я призываю к еще более эффективным санкциям в отношении импорта энергоресурсов из России", - заявила Марин.

По ее мнению, ЕС должен рассмотреть все возможные решения по уменьшению зависимости от российского ископаемого топлива. В этой связи, добавила она, крайне важно ускорить "зеленый" переход и увеличить количество возобновляемых источников энергии.