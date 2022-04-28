В Mastercard рассказали, сколько потеряли от приостановки работы в России

28 апр. 17:15

Международная платежная система Mastercard понесла убытки из-за приостановки деятельности в России и международных санкций против ее отдельных клиентов.

"Чистые расходы состоят из административных затрат в размере $34 млн, связанных в основном с резервами по безнадежным остаткам некоторых, находящихся под санкциями, клиентов, что компенсируется чистой прибылью в $30 млн", - сообщила компания в отчете за прошлый квартал. Квартальный убыток компании от деятельности в России составил $4 млн и "напрямую связан с введенными санкциями и приостановкой деловых операций в России".

При этом совокупная квартальная чистая прибыль Mastercard выросла на 43% в годовом выражении и составила $2,631 млрд.

Напомним, потери Visa в России составили $35 млн.