Здание почты горело в Кисловодске

28 апр. 16:48

Кисловодске, в здании почты, вспыхнул пожар, сообщили в администрации города. Уточняется, что специалисты присвоили пожару повышенный статус опасности. Пострадавших нет.

Согласно предварительным данным, возгорание случилось на электрощитовой производственного цеха, после чего пламя перекинулось на здание почты.

"Благодаря слаженным действиям наших спасателей и пожарных огонь был оперативно локализован, угрозы для наших жителей нет. Будьте бдительны при использовании электроприборов, соблюдайте технику безопасности на производстве", - прокомментировал ЧП мэр Кисловодска Евгений Моисеев.