Власти решили возрождать карикатуру в Грузии

28 апр. 16:45

Конкурс "Содействие грузинской карикатуре" проводит министерство культуры, спорта и молодежи страны.

Его цель - возрождение традиций карикатуры и ее развитие в Грузии, а также популяризация творчества художников, работающих в этом жанре.

На проведение конкурса из бюджета выделено 50 тыс лари ($16,4 тыс), передает Sputnik Грузия.

Организаторы уточняют, что предпочтение может быть отдано проекту, концепция которого отличается оригинальным видением и актуальностью. Еще один плюс - если проект предусматривает финансовое или иное участие партнеров.

Заявку можно подать до 12 мая.