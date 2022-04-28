В ЕС заявили, что оплата газа в рублях нарушает санкции

28 апр. 16:38

Схема оплаты за поставки газа с открытием двух счетов в рублях и евро нарушает антироссийские санкции, так как компания-покупатель не контролирует движение средств, сообщил высокопоставленный представитель Евросоюза.

Он комментировал заявление главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен о том, что компании, которые будут осуществлять оплату за газ в рублях, таким образом будут являться нарушителями санкций.

"Нарушением было бы открытие второго счета в рублях в рамках выполнения обязательства по указу", - цитирует европейского представителя РИА Новости.

По его словам, в регулирующем оплату за российский газ указе содержится обязательство переводить евро в рубли на другой счет, который компания не контролирует, что является нарушением санкций.

Представитель Евросоюза настаивает, что платеж должен считаться совершенным после перевода средств в долларах или евро.

"Нарушением санкций было бы признание компаниями, что платеж не осуществлен после перевода евро, что платеж будет завершен только после конвертации на счет в рублях, которая производится в одностороннем порядке", - отметил он.

Он напомнил, что когда глава ЕК сказала, что платить в рублях является обходом санкций, подразумевалась оплата в рублях, которая проходит через систему двух счетов.