Турция наводит мосты между Западом и Россией

27 апреля, спустя более десяти лет после ареста, США выдали россиянина Константина Ярошенко, который был приговорен в 2011 году к 20 годам тюрьмы. Российского летчика обменяли на американца Тревора Рида, который получил 9 лет колонии в РФ за драку с полицейским.

Константин Ярошенко занимался пассажирскими и грузовыми авиаперевозками по разовым контрактам в странах Африки. Его арестовали в 2010 году по запросу американских властей. Ярошенко был обвинен в транспортировке наркотиков из Латинской Америки в Либерию, оттуда в Гану. Часть этого объема кокаина якобы планировалось переправить дипломатической почтой в США. В 2011 году нью-йоркский суд признал гражданина РФ виновным в сговоре с целью контрабанды и приговорил его к 20 годам тюремного заключения. Арест летчика глава российского МИД Сергей Лавров считает похищением с нарушением законодательства.

Важный момент - обмен россиянина на американца состоялся на турецкой территории. 27 апреля Ярошенко на борту самолета вылетел из Анкары в Москву. Там его встретил кортеж и доставил домой.

На примере данного события мы видим активизацию посреднической, дипломатической и миротворческой роли Турции. Правительство Реджепа Тайипа Эрдогана пытается навести мосты не только между Киевом и Москвой, но и между США и Россией, отмечает главред "МК Турция" Яшар Ниязбаев.

"Мы видим, что Турция предпринимает огромные усилия, чтобы помирить Россию с Украиной. Реджеп Тайип Эрдоган несколько раз хотел организовать встречу Владимира Путина и Владимира Зеленского, причем как до спецоперации, так и после. В марте в Стамбуле прошли целых две встречи с участием российских и украинских представителей. Отчасти они были успешными, но успех не удалось развить, как говорят в турецком МИД, из-за событий в Буче. Турция заинтересована в недопущении конфликта России и НАТО в Черном море, поэтому обмен в Турции удерживаемых лиц можно рассматривать именно как часть работы Анкары по снижению градуса напряжения между Москвой и Западом", - сказал он в беседе с "Вестником Кавказа".

В начале марта глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу организовал в Анталье встречу коллег из Украины и России. 29 марта в Стамбул прибыли делегации Украины и России. На последней встрече Москва пообещала снизить темпы военной операции на Киевском и Черниговском направлениях для создания благоприятной атмосферы для дипломатии. Украинская сторона передала предложения по мирному соглашению: ненападение на Крым и Донбасс, нейтральный статус Украины, неразмещение в ней иностранных баз и т. д.

После событий в Буче в начале апреля украинский МИД изменил свои переговорные позиции. Киев отказался от того тезиса, что гарантии безопасности международных посредников не распространяются на Крым и Донбасс. 7 апреля Чавушоглу заявил, что произошедшие в украинском городе убийства "нарушили оптимистичный имидж переговорного процесса в Стамбуле". В то же время он дал понять, что Анкара продолжит попытки оживить переговоры. Эрдоган все еще полон решимости провести встречу Зеленского с Путиным.

Помимо украинско-российского трека, Эрдоган работает над тем, чтобы не допустить военных столкновений России и НАТО. 20 апреля глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу обвинил ряд стран в желании продолжения войны на Украине. Турция еще в марте закрыла Босфор и Дарданеллы. На переговорах на немецкой базе "Рамштайн" турецкий министр обороны Хулуси Акар выступил против превращения Черного моря "в арену соперничества".



В Москве посреднические усилия Турции ценят. Во время сегодняшнего телефонного разговора Владимир Путин выразил Реджепа Тайипа Эрдогану "признательность турецкому лидеру за содействие в реализации осуществлённого в аэропорту Анкары обмена российского гражданина Константина Ярошенко на гражданина США Тревора Рида", говорится в сообщении пресс-службы Кремля.