Сотрудника газовой компании будут судить после взрывов в Карачаево-Черкесии

28 апр. 16:24

Усть-Джегутинский районный суд Карачаево-Черкесии рассмотрит уголовное дело об оказании опасных услуг, в результате которых один человек погиб и шестеро пострадали, такое сообщение распространила прокуратура Карачаево-Черкесии.

Как установило следствие, с декабря 2020 года по март прошлого года мастер службы эксплуатации газовых сетей и ГРП РЭС по Усть-Джегутинскому району АО "Газпром газораспределение Черкесск" не выполнил действия, необходимые для безопасной работы подземного газопровода.

"В результате образовалось сквозное повреждение в подземном газопроводе и произошла утечка газа в грунт. Природный газ, скопившийся в помещениях жилых домов, расположенных по улице Курортной в городе Усть-Джегута, смешался до взрывоопасной смеси с воздухом, что привело к возгоранию и разрушению помещений", - пояснили в надзорном ведомстве.

В результате произошло два взрыва с пожаром. Один - 20 декабря 2020 года в частном доме, тогда погиб один человек, еще один пострадал. Второй - 13 марта прошлого года в пункте выдачи посылок компании Wildberries, там травмы получили 5 человек.

Расследование велось по п."в" ч.2 ст.238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, если они повлекли по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью и смерть человека).