В Кремле рассказали о разговоре Путина с Эрдоганом

28 апр. 16:07

Президент России Владимир Путин в ходе телефонного разговора с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом выразил ему признательность за содействие в реализации проведенного в аэропорту Анкары обмена россиянина Константина Ярошенко на гражданина США Тревора Рида.

Такое сообщение опубликовано на сайте Кремля.

"Продолжено обсуждение гуманитарных аспектов ситуации на Украине и в Донбассе, в частности с учетом итогов переговоров в Москве генерального секретаря ООН Антониу Гутерреша", - говорится также в нем.

Кроме того, Путин и Эрдоган условились о дальнейших контактах.