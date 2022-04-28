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В Кремле рассказали о разговоре Путина с Эрдоганом

В Кремле рассказали о разговоре Путина с Эрдоганом

Президент России Владимир Путин в ходе телефонного разговора с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом выразил ему признательность за содействие в реализации проведенного в аэропорту Анкары обмена россиянина Константина Ярошенко на гражданина США Тревора Рида.

Такое сообщение опубликовано на сайте Кремля.

"Продолжено обсуждение гуманитарных аспектов ситуации на Украине и в Донбассе, в частности с учетом итогов переговоров в Москве генерального секретаря ООН Антониу Гутерреша", - говорится также в нем.

Кроме того, Путин и Эрдоган условились о дальнейших контактах.

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