В Крыму выросли цены на жилье

28 апр. 16:06

Квартиры в Крыму подорожали в два раза, заявил специалист по элитной и коммерческой недвижимости, директор агентства "Майоров и партнеры". Дмитрий Майоров.

По его словам, с 2020 года в среднем по республике стоимость увеличилась на 80%. Так, если граждане два года назад приобретали жилье за два млн рублей, то сейчас она подорожала почти до четырех млн, то есть в два раза. Впрочем, Майоров не стал рассуждать о том, продолжится ли рост цен и далее. Он считает, что прогнозы делать преждевременно, пишет РИА ФАН.

Специалист отметил, что спрос на крымское жилье не снижается. "Сегодня покупателей интересуют как новостройки, так и "вторичка". Но новостройки можно купить с дисконтом, потому что есть пониженная цена и льготная ипотека. Сейчас наблюдается также активный спрос на загородную недвижимость", - подчеркнул он.