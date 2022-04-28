Беременных самок сайги убили браконьеры в Актюбинской области

28 апр. 16:00

Две туши краснокнижной сайги изъяли у браконьеров в Актюбинской области. Об этом сообщает официальный ресурс Polisia.kz.

Инцидент произошел 22 апреля. Полицейские совместно с инспекторами "Охотзоопрома" во время рейдовых мероприятий на территории Байганинского района.

"При объезде территории окота краснокнижной сайги совместным патрулем в степи обнаружили двух мужчин на мотоцикле "Урал". Увидев защитников животных, мотоциклист стал на большой скорости скрываться. После непродолжительной погони беглецы остановлены - ими оказались двое мужчин 26 и 50 лет", - заявили в полиции.

Выяснилось, что браконьеры убили двух еще не окотившихся самок сайги. У преступников изъяли две туши, ружье 12 калибра и десять патронов.

Суд избрал для них меру пресечения в виде заключения под стражу. Ведется досудебное расследование по ч.4 ст.337 УК Казахстана "Незаконная охота", мужчинам грозит лишение свободы до шести лет.