В Тбилиси состоится премьера спектакля по новеллам Стефана Цвейга

28 апр. 15:37

Премьера спектакля "Незнакомка" по мотивам новелл австрийского писателя и драматурга Стефана Цвейга пройдет в столичном театре Ираиды Квижинадзе 1 мая в 18:00..

По словам организаторов, сценарий для спектакля, который пройдет на русском языке, адаптировал Ника Квижинадзе. Режиссер постановки – Ираида Квижинадзе.

В спектакле задействованы актеры: Тамара Бобохидзе, Александр Наточиев, Сергей Камалов, Ника Гогиашвили, Тимур Квижинадзе и другие, пишет Sputnik Грузия.

Театр Ираиды Квижинадзе распложен по адресу улица Гии Тетелашвили, 8.