Серийного велосипедного вора поймали во Владикавказе

28 апр. 15:29

Подозреваемого в похищении нескольких велосипедов задержали во Владикавказе. Об этом сообщается на сайте ГУ МВД по Северной Осетии.

К стражам порядка обратились четыре жительницы города, которые рассказали о краже у них фирменных велосипедов, которые они оставили без присмотра во дворах и на лестничных площадках многоквартирных домов. Всего неизвестный нанес ущерб на сумму около 70 тыс рублей.

Полицейские опросили жильцов и возможных свидетелей, проверили дворовые территории.

"Вскоре личность подозреваемого в краже и его местонахождение были установлены, а сам он задержан. Злоумышленником оказался ранее неоднократно судимый 41-летний мужчина, который пояснил, что часть похищенных велосипедов продал, остальные были изъяты оперативниками и возвращены владельцам", - отметили в полиции.

Открыто уголовное дело по ч.2 ст.158 УК РФ "Кража", с подозреваемого взята подписка о невыезде и надлежащем поведении.